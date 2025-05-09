Грузия обвинила Польшу в недружественном акте и двойных стандартах

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это – двойные стандарты по отношению к Грузии. В Грузии не меньше демократии, чем в какой-либо другой стране. Нет никакого отступления от демократии», – заявила Мака Бочоришвили журналистам 9 мая.

По ее словам, «народ Грузии выбрал свое правительство и это надо уважать».

Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «недружественным актом» решение Польши не приглашать Грузию на неформальный саммит министров иностранных дел стран ЕС и государств-кандидатов в Евросоюз.

«Польскому правительству нравится (экс-президент) Михаил Саакашвили. Пусть польское правительство само решит, хочет ли оно урегулировать отношения с народом Грузии или продолжит поддерживать идеологов саакашвилевского режима пыток», – заявил Папуашвили.

По его словам, «является аксиомой то, что друзья Саакашвили – это недруги народа Грузии».

«Выражаю сожаление недружественным отношением властей Польши к народу Грузии», – отметил Шалва Папуашвили.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о падении привлекательности Евросоюза.

В прошлом году ЕС решил минимизировать отношения с Грузией, которая якобы отступила от демократии.