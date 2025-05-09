Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.0 комментариев
Грузия обвинила Польшу в недружественном акте
Грузия обвинила Польшу в недружественном акте и двойных стандартах
Грузия обвинила Польшу в двойных стандартах и недружественном отношении из-за того, что Варшава не пригласила министра иностранных дел Маку Бочоришвили в эту страну на неформальный саммит ЕС, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это – двойные стандарты по отношению к Грузии. В Грузии не меньше демократии, чем в какой-либо другой стране. Нет никакого отступления от демократии», – заявила Мака Бочоришвили журналистам 9 мая.
По ее словам, «народ Грузии выбрал свое правительство и это надо уважать».
Со своей стороны, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «недружественным актом» решение Польши не приглашать Грузию на неформальный саммит министров иностранных дел стран ЕС и государств-кандидатов в Евросоюз.
«Польскому правительству нравится (экс-президент) Михаил Саакашвили. Пусть польское правительство само решит, хочет ли оно урегулировать отношения с народом Грузии или продолжит поддерживать идеологов саакашвилевского режима пыток», – заявил Папуашвили.
По его словам, «является аксиомой то, что друзья Саакашвили – это недруги народа Грузии».
«Выражаю сожаление недружественным отношением властей Польши к народу Грузии», – отметил Шалва Папуашвили.
Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о падении привлекательности Евросоюза.
В прошлом году ЕС решил минимизировать отношения с Грузией, которая якобы отступила от демократии.