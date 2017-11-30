Лавров назвал историю переворота на Украине позором Европы

Государственный переворот на Украине и история предательства Запада – европейский позор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров в интервью газете «Коммерсант» напомнил, что Запад «просто растоптал» соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза. По его словам, «украинская история» – это «история предательства Запада по отношению к международному праву».

«После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя, – рассказал Лавров, подчеркнув: – Это, по большому счету, европейский позор».

Министр подчеркнул, что, «констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить Минские соглашения».

Речь идет о Соглашении об урегулировании политического кризиса на Украине, заключенном 21 февраля 2014 года украинским президентом Виктором Януковичем и главами парламентской оппозиции. Свидетелями заключения договора выступили министры иностранных дел Германии и Польши – Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский. Несмотря на это соглашение, Германия, Польша и другие страны ЕС не осудили нарушение договоренностей, когда в марте 2014-го на Украине произошел госпереворот.

Лавров также подчеркнул, что Москва будет добиваться выполнения Киевом Минских договоренностей. «Попытки «сбить прицел» и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы», – подчеркнул министр.

По его словам, Россия намерена спокойно и твердо отстаивать честный пакет соглашений, под которым подписался украинский президент Петр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска.

Накануне Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса, принятый в четверг Верховной радой Украины, перечеркивает Минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН.