Жириновский обвинил Грудинина в политическом мошенничестве

Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил своего соперника по предвыборной кампании, кандидата от КПРФ Павла Грудинина, в политическом мошенничестве.

«Это политическое мошенничество. Не надо врать, что вы коммунисты, социалисты, их кандидат – капиталист и олигарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева, и скажите, что будете жить как Черкизовский рынок», – цитирует Жириновского ТАСС.

Глава ЛДПР также выразил уверенность, что Павел Грудинин не выдержит предвыборных разоблачений и «снимет свою кандидатуру».

«Миллиардер – оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, что он снимет свою кандидатуру или получит инфаркт от всех разоблачений», – добавил Жириновский.

На должность президента России претендуют, кроме Грудинина и Жириновского, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.