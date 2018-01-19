Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 3 копейки – до 56,55 рубля, курс евро поднялся на 18 копеек, составив 69,31 рубля.

Цена нефти марки Brent составила 68,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».