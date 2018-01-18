Антонов: США уходят от обсуждения вопросов по ДРСМД

Вашингтон продолжает публично обвинять Россию в «нарушении» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), это контрпродуктивно, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Непростая ситуация складывалась вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон продолжает политизировать данную тему, усиливая линию на публичное обвинение России в «нарушении» ДРСМД. При этом сами американцы уходят от предметного обсуждения имеющихся у нас озабоченностей в связи с выполнением США условий Договора», – сказал российский посол.

По его словам, публичная агрессивная риторика, к которой прибегает Вашингтон, контрпродуктивна и не способствует решению задачи укрепления ДРСМД, передает РИА «Новости».

Антонов добавил, что Москва еще в 2007 году ставила вопрос о придании ДРСМД реального многостороннего характера. «К сожалению, наше предложение не нашло поддержки у европейских стран – союзников США по блоку НАТО. Считаем, что эта тема сохраняет актуальность. Особенно с учетом тех изменений, которые произошли в сфере международной безопасности и стратегической стабильности с момента заключения Договора», – отметил Антонов.

Дипломат также заверил, что Россия выполнит обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но у Москвы есть вопросы к США на этот счет.

«К февралю 2018 года Россия и США должны выйти на уровни стратегических наступательных вооружений, предусмотренные ДСНВ. Мы свои обязательства выполним. Что касается выполнения условий Договора со стороны США, то у нас есть вопросы на этот счет. В частности, в отношении переоборудования части американских СНВ», – сказал Антонов.

По его словам, «как заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих российских СМИ 11 января, это возможно только в том случае, если другая сторона верифицирует такие изменения, чтобы убедиться в отсутствии возвратного потенциала».

«Пока таких доказательств у России нет, и это вызывает определенную озабоченность. Продолжаем диалог по этим вопросам с американской стороной. Надеемся, что США также недвусмысленно выполнят свои обязательства по Договору», – подчеркнул Антонов.

13 января в Госдепе заявили, что США и Россия выполняют условия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В опубликованной СМИ 13 января версии ядерной доктрины США заявляется, что Россия отклоняет предложения США о новом сокращении ядерных вооружений. Москва не раз указывала, что нужно учитывать потенциалы не только России и США, но и других стран.

Контрольный срок выполнения ДСНВ наступает 5 февраля 2018 года.