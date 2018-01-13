Госдеп подтвердил выполнение Россией условий договора СНВ-3

США и Россия выполняют условия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, Новый ДСНВ), заявил Госдеп.

Внешнеполитическое ведомство США опубликовало справку о сокращении Россией и США ядерных арсеналов по состоянию на 1 сентября. Данные предоставлены самими сторонами, передает ТАСС.

У России насчитывается 501 оперативно развернутый носитель ядерных вооружений и 1 тыс. 561 боезаряд, у США – 660 и 1 тыс. 393 соответственно.

В целом развернутых и неразвернутых межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков, баллистических ракет на подлодках у России 790, у США 800,