США заявили об отклонении Россией предложений по ядерным вооружениям

Россия отклоняет предложения США о новом сокращении ядерных вооружений, утверждается в несекретной версии ядерной доктрины США.

Как сказано в доктрине, «в более широком контексте» усилия США направлены на то, чтобы за выполнением договра СНВ, который «остается в силе до февраля 2021 года», последовал «новый раунд сокращения», в том числе и «нестратегических ядерных сил». Но Россия, по словам США, «отвергает усилия» Вашингтона.

Также указывается, что договор может быть продлен «на срок до пяти лет – до 2026 года», передает ТАСС.

США подтвердили, что собираются выполнять договор.