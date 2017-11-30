Путин рассказал о проблеме в связи с исполнением США договора СНВ-3

Президент России Владимир Путин делает ставку на позитивный диалог с США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но при этом у России нет доказательств, что Вашингтон при переоборудовании части носителей в рамках договора не сможет вновь использовать их для ядерного оружия.

Путин сообщил, что сейчас между Россией и США «идет дискуссия по СНВ-3». По его словам, Вашингтон заявил о желании переоборудовать часть носителей в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия.

Президент отметил, что данный вопрос предусмотрен в договоре при условии согласования с другой стороной.



«В договоре это предусмотрено. Но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона – в данном случае российская сторона – верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что назад невозможно эти шахтные установки, соответствующую технику на самолетах-носителях перестроить для использования под ядерное оружие», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства сообщил, что доказательств соблюдения Вашингтоном условий договора пока нет. «Пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным», – добавил он.

В феврале 2017 года сообщилось о том, что президент США Дональд Трамп раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По соглашению каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Договор обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.