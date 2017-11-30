Опубликовано видео, из-за которого организатора резни в Перми не пускали в школу

В интернете появилось видео с 11-летним Львом Биджаковым, который спустя пять лет устроил резню в пермской школе; после того как учителя увидели запись, на которой школьник угрожает одноклассникам, его отправили на домашнее обучение.

Видео, на котором 11-летний Лев Биджаков бегает по партам, угрожает одноклассникам, замахивается на них шваброй и другими предметами, опубликовано в Telegram-канале Mash.

По данным канала, после того как эта запись попала в руки учителей, его на два года перевели на домашнее обучение.

«Комсомольская правда» сообщает, что Биджаков был отправлен на домашнее обучение на более длительный срок – после того как в 12 лет избивал одноклассников.

16-летнему Биджакову и Александру Буслидзе в среду предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, резню подростки устроили в понедельник. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Раненая учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.