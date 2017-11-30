Арестован напавший на российское посольство в Швеции

Мужчина, который в январе повредил дипломатическую собственность России в Стокгольме, арестован до 26 января, сообщила прокурор Сесилия Хольмбум.

«Мужчина находится с субботы под стражей до 26 января и обоснованно подозревается в незаконном проникновении», – передает ее слова РИА «Новости».

Она не уточнила, каковы мотивы совершения преступлений, однако отметила, что сейчас следствие ведется по трем нарушениям. Материалы дела огласят только после предъявления обвинения.

О задержании мужчины сообщалось накануне. Его задержали за незаконное вторжение и причинение ущерба российскому посольству в Стокгольме.

При этом нападение было совершено раньше – 6 января подданный Швеции Карнюшин на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, протаранив ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января на грузовом автомобиле он наехал на главные ворота административного здания торгпредства, а 10 января незаконно проник на территорию посольства, где повредил оборудование для видеонаблюдения.

В пятницу Москва заявила протест официальному Стокгольму из-за отсутствия реакции на противоправные действия подданного Швеции в отношении диппредставительства.