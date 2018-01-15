Задержан подозреваемый в нападении на российское посольство в Швеции

Полиция Швеции задержала подозреваемого в нападении на здания российского диппредставительства в Стокгольме.

Злоумышленника задержали в субботу за незаконное вторжение и причинение ущерба, мужчина признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на Expressen.

«Он говорит, что когда перелез через ограду, то находился под воздействием алкоголя. В другой раз около дома (торгпредства) на Лидинге он неправильно включил заднюю скорость», – сообщил адвокат Ян Фрей.

По словам юриста, задержанный женат и хорошо зарабатывает. Фрей добавил, что мужчина «вел себя в остальном хорошо».

На допросе 40-летний задержанный признал, что причиной его поступков стало недовольство невыдачей ему российской визы. Мужчина также заявил, что «российские дипломаты ведут себя так, как будто они находятся в России».

По его словам, он разбил камеру потому, что ему было неприятно, когда его снимают. «Я был зол, так как они установили камеру без разрешения, там нет таблички или предупреждения об установке камеры», – отметил задержанный.

В пятницу Москва заявила протест официальному Стокгольму из-за отсутствия реакции на противоправные действия подданного Швеции Карнюшина в отношении российского диппредставительства.

6 января Карнюшин на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, после чего таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он наехал на главные ворота административного здания торгпредства. 10 января гражданин Швеции незаконно проник на территорию посольства, позднее в тот же день он повредил оборудование для видеонаблюдения, установленное на территории торгового представительства. После каждого из инцидентов Карнюшина задерживала шведская полиция, однако отпускала мужчину через несколько часов.