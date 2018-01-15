Задержан подозреваемый в нападении на российское посольство в Швеции

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15 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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США взялись строить на территории Сирии новое государство

Личный состав СДС оценивается в 30–40 тысяч хорошо обстрелянных и высоко мотивированных бойцовФото: Zohra Bensemra/Reuters
Хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тысяч штыков. Российские эксперты оценили стремление США к «перекраиванию границ» на Ближнем Востоке. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В американской прессе и экспертном сообществе доклад о коварной и вредоносной подрывной деятельности Кремля в отношении мировой демократии получил невысокую оценку, но дает отличное представление о том, что думают в Вашингтоне. Подробности...
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Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
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Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
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      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
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        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

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        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

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        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
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        • После Рождества

        • После Старого Нового года

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        • Не наряжаю елку к Новому году

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          Задержан подозреваемый в нападении на российское посольство в Швеции

          15 января 2018, 14:30

          Текст: Алексей Ласнов

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          Полиция Швеции задержала подозреваемого в нападении на здания российского диппредставительства в Стокгольме.

          Злоумышленника задержали в субботу за незаконное вторжение и причинение ущерба, мужчина признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на Expressen.

          «Он говорит, что когда перелез через ограду, то находился под воздействием алкоголя. В другой раз около дома (торгпредства) на Лидинге он неправильно включил заднюю скорость», – сообщил адвокат Ян Фрей.

          По словам юриста, задержанный женат и хорошо зарабатывает. Фрей добавил, что мужчина «вел себя в остальном хорошо».

          На допросе 40-летний задержанный признал, что причиной его поступков стало недовольство невыдачей ему российской визы. Мужчина также заявил, что «российские дипломаты ведут себя так, как будто они находятся в России».

          По его словам, он разбил камеру потому, что ему было неприятно, когда его снимают. «Я был зол, так как они установили камеру без разрешения, там нет таблички или предупреждения об установке камеры», – отметил задержанный.

          В пятницу Москва заявила протест официальному Стокгольму из-за отсутствия реакции на противоправные действия подданного Швеции Карнюшина в отношении российского диппредставительства.

          6 января Карнюшин на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, после чего таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он наехал на главные ворота административного здания торгпредства. 10 января гражданин Швеции незаконно проник на территорию посольства, позднее в тот же день он повредил оборудование для видеонаблюдения, установленное на территории торгового представительства. После каждого из инцидентов Карнюшина задерживала шведская полиция, однако отпускала мужчину через несколько часов.


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