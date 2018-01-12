Россия заявила протест Швеции из-за нападений на посольство в Стокгольме

Москва заявила протест официальному Стокгольму из-за отсутствия реакции на противоправные действия подданного Швеции в отношении российского диппредставительства, сообщили в МИДе.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон. Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении посольства и торгового представительства России в Швеции», – заявили в российском МИД, передает РИА «Новости».

По данным МИД, 6 января Карнюшин на легковом автомобиле сломал шлагбаум на парковке, после чего таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он наехал на главные ворота административного здания торгпредства. 10 января гражданин Швеции незаконно проник на территорию посольства, позднее в тот же день он повредил оборудование для видеонаблюдения,установленное на территории торгового представительства.

Отмечено, что после каждого из инцидентов Карнюшина задерживала шведская полиция, однако отпускала мужчину через несколько часов.



«Внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств. Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в МИД Швеции с требованиями об усилении физической безопасности российских дипломатических объектов. Однако никаких конкретных шагов до сих пор предпринято не было», – подчеркнули в МИД России.

Российское дипведомство поставило перед шведской стороно о необходимости «безотлагательного принятия всех надлежащих мер для защиты помещений дипломатических представительств России от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства в соответствии с взятыми Швецией на себя обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».