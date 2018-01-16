Адвокат Серебренникова признал обналичивание 130 млн рублей

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева действительно обналичивала более 130 млн рублей, которые были выделены на проект «Платформа», однако вернула их в кассу студии наличными, заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

«Бывший главбух студии Масляева обналичила 130 млн рублей, но вернула их в кассу студии», – передает его слова ТАСС.

Харитонов утверждает, что деньги были потрачены на проект «Платформа».

Адвокат ссылается на показания свидетелей и самой Масляевой. Так, отметил Харитонов, в обналичивании средств участвовала продюсер Екатерина Воронова, которая сейчас в розыске. Однако, подчеркнул адвокат, обналичивание средств не равнозначно их хищению, так как деньги тратились на осуществление театрального проекта.

Серебренников в суде сообщил, что Масляева уже была судима по экономической статье, а на очной ставке с ним призналась в хищении 5 млн рублей у «Седьмой студии». Режиссер подчеркивает, что эти действия не были хищением денег со стороны руководства студии.

Ранее во вторник Серебренников, который подозревается в мошенничестве на 68 млн рублей, обвинил Нину Масляеву во «вранье в интересах следствия».