Серебренников обвинил экс-главбуха «Седьмой студии» во «вранье в интересах следствия»

Режиссер Кирилл Серебренников, подозреваемый в мошенничестве на сумму 68 млн рублей, обвинил бывшего главбуха своей студии Нину Масляеву во «вранье в интересах следствия».

«Единственный аргумент следствия – это показания Масляевой, которые являются враньем и оговором в интересах следствия. Но следствие верит вранью ранее судимого человека», – сказал Серебренников в зале суда, передает ТАСС.

Во вторник Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следствия о продлении до 19 апреля домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра Серебренникову. Следователи также просят продлить арест экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему генеральному продюсеру этой организации Алексею Малобродскому.

Ранее сообщалось, что защитники Серебренникова считают дело политическим. В то же время власти указывали, что «зажима искусства» в этом деле нет, вопросы возникли в связи с расходованием бюджетных средств.

Президент России Владимир Путин, в частности, подчеркивал, что в отношении Серебренникова ведется не преследование, а расследование – в противном случае не увидел бы свет балет «Нуреев».

В августе Серебренников был отправлен под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 68 млн рублей. Он не признает вину, называя обвинения «невероятными, абсурдными и невозможными».