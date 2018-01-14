На Украине прокомментировали обязательство Порошенко не вредить России

Администрация президента Украины назвала подделкой документы, в которых Петр Порошенко обещает ФСБ России не действовать против российских интересов.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Там также сообщили, что «Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены».

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал фотографии неких документов, которые, по версии телеканала, являются письменными обязательствами Порошенко не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство.