Опубликовано обязательство Порошенко не вредить интересам России

Грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал письменное обязательство Петра Порошенко не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство.

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», – говорится в датированном 3 февраля 2007 года документе, опубликованном на странице телеканала «Рустави-2» в соцсети Facebook.

В другом заявлении, адресованному директору ФСБ, Порошенко отмечает, что он занимается привлечением крупных инвестиций в интересах России. «К антироссийской деятельности президента (Украины Виктора) Ющенко я не имею никакого отношения», – утверждает Порошенко.

3 февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, в аэропорту «Пулково» не пустили на территорию России, передает РИА «Новости».

Напомним, в июле прошлого года Киевский суд обязал СБУ возбудить в отношении Порошенко дело о госизмене за финансирование российской армии.