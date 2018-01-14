Бывший сотрудник ЦРУ обвинил ФБР во вмешательстве в американские выборы

В американские выборы 2016 года вмешивались не российские власти, а спецслужбы Соединенных Штатов, в том числе ФБР, заявил правозащитник Реймонд Макговерн, в прошлом являвшийся аналитиком ЦРУ.

«Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем», – цитирует ТАСС статью бывшего аналитика ЦРУ, опубликованную сайтом Consortiumnews.com.

По словам экс-аналитика ЦРУ, «после нескольких месяцев безудержного поиска «доказательств» сговора России и Трампа» переписка бывшего контрразведчика ФБР Питера Стржока с его коллегой Лизой Пейдж «стала фактическим доказательством того, что должностные лица высокого ранга администрации [предыдущего президента США Барака] Обамы вступили в сговор с целью не позволить Трампу попасть в Белый дом».

Он также указывает на «18-месячную кампанию по дискредитации на тот момент кандидата [в президенты] Трампа» при помощи «экспертной оценки» ЦРУ, ФБР и АНБ, которая заключалась в том, что России приписывали вмешательство в выборы.

Кроме того, Макговерн напомнил, что ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба республиканца.

В пятницу Трамп обвинил назвавших его «идиотом» агентов ФБР в госизмене.

Напомним также, весной прошлого года Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР. В декабре Трамп заявил, что репутация ФБР скомпрометирована как никогда в истории.