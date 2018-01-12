Трамп обвинил назвавших его «идиотом» агентов ФБР в госизмене

Действия обменивавшихся сообщениями агентов ФБР, прикомандированных к спецпрокурору США Роберту Мюллеру, равносильны государственной измене, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

СМИ узнали об обмене сообщениями между двумя агентами. В ходе общения сотрудники ФБР называли Трампа «идиотом». Об этом стало известно в июле. В итоге агент Питер Стржок был немедленно отстранен от расследования якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы. Его собеседница, агент Лиса Пейдж, к тому времени уже не состояла в команде Мюллера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.