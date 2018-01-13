Куба отреагировала на высказывание Трампа о «странах-гадюшниках»

МИД Кубы осудил высказывание президента США Дональда Трампа о «странах-гадюшниках», подчеркнув, что оно вызывает возмущение у всего кубинского народа.

Слова Трампа «полны ненависти и презрения» и «вызывают возмущение у кубинского народа», который гордится вкладом, сделанным людьми «с разных широт», особенно африканцами и гаитянами, «с того момента, как возникла наша национальность», – говорится в заявлении кубинского МИД, опубликованном на сайте газеты Granma.

Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников».

Правительство Гаити вызвало представителя США после данного заявления, а группа представителей 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений.

В ООН расценили слова Трампа как проявление расизма, так же сочла и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.