Власти Гаити отреагировали на слова Трампа о «странах-гадюшниках»

Правительство Гаити вызвало представителя США после заявлений президента Дональда Трампа о «странах-гадюшниках», сообщили американские СМИ.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «стран-гадюшников».

«Я только что поговорила с послом Гаити в США Полом Алтидором, и он сказал, что правительство Гаити «решительно осуждает» заявления президента Трампа, которые оно считает «основанными на стереотипах». Алтидор сказал мне, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения заявлений Трампа», – написала журналист Йамише Алкиндор в своем Twitter.



Она добавила: посол Гаити заявил, что американский президент «либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан».

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт второй раз за сутки был вызван в турецкий МИД в связи с предупреждением Госдепа США к американским гражданам воздержаться от поездок в Турцию по соображениям безопасности.