МИД Турции второй раз за сутки вызвал американского поверенного

Временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт второй раз за сутки вызван в турецкий МИД в связи с предупреждением госдепа США к американским гражданам воздержаться от поездок в Турцию по соображениям безопасности, сообщили турецкие СМИ.

Как пишет издание Hurriyet cо ссылкой на дипломатический источник, Анкара выразила Коснетту возмущение в связи с предупреждением американских властей, назвав их информацию о ситуации в Турции «неточной», передает РИА «Новости».

По мнению издания, это может обострить и без того кризисные отношения между Турцией и США.

Тем временем МИД Турции предупредил о нежелательности поездок своих граждан в США по соображениям безопасности после аналогичного шага со стороны американского госдепа.



«В США наблюдается рост терактов и насилия, а также случаев произвольных задержаний наших граждан и неправовых действий властей по отношению к ним. Считаем полезным в связи с этим предупредить наших граждан о желательности пересмотра своих планов по поездкам в США, а в случае неотложных поездок призываем их к бдительности», – заявили в МИД Турции.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт был приглашен в турецкий МИД в связи с развитием событий в Сирии.