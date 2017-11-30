Представитель США в Турции вызван в МИД из-за событий в Сирии

Временный поверенный в делах США в Турции Филип Коснетт приглашен в турецкий МИД в связи с развитием событий в Сирии, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Последний раз представителя США Коснетта вызывали в МИД Турции из-за скандала с визами.

Напомним, во вторник МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за сообщений о нарушении границы зоны деэскалации в Идлибе сирийской армией.