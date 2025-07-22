ГД установила повышение госпошлин для автовладельцев и мигрантов

Tекст: Евгения Караваева

Новые размеры пошлин начнут действовать с 1 сентября 2025 года или спустя месяц после официального опубликования закона, передает РИА «Новости».

Пошлина за получение паспорта транспортного средства увеличена до 1 200 рублей, за внесение изменений в ПТС – до 525 рублей. За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства теперь придется платить 1 500 рублей на бумажной основе и 4 500 рублей на пластиковой основе нового поколения.

Пошлина на получение национального водительского удостоверения вырастет вдвое: на пластиковой основе – до 4 тыс. рублей, нового поколения – до 6 тыс. рублей. За международное водительское удостоверение придется заплатить 3 200 рублей. Пошлина за выдачу свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов теперь составит 2 250 рублей, а за продление этого документа – 1 500 рублей.

Стоимость металлических и бумажных транзитных номеров также увеличена – до 2 400 и 300 рублей соответственно. Пошлина за выдачу госномеров для автомобилей составит 3 тыс. рублей, для мотоциклов и прицепов – 2 250 рублей.

В три раза выросли пошлины за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с внесенными изменениями и за разрешение на изменение конструкции ТС – до 4 500 и 3 тыс. рублей соответственно. Введена пошлина в 500 рублей за внесение сведений в систему техосмотра при оформлении диагностической карты. За заключение о соответствии материальной базы автошкол теперь нужно заплатить 15 тыс. рублей.

Для мигрантов вводятся новые пошлины: за постановку на учет по месту пребывания – 500 рублей, за продление временного пребывания – 1 тыс. рублей, за регистрацию по месту жительства – 1 тыс. рублей. Необходимость уплаты этих пошлин не распространяется на участников эксперимента по дополнительному учету иностранцев. Пошлина за выдачу или переоформление патента иностранцу и продление разрешения на работу составит 4 200 рублей, за дубликат или внесение изменений – 2 100 рублей.

Ранее Госдума сократила на 50% пошлину при дарении недвижимости близким.