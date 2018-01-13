Клинтон обвинила Трампа в расизме

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала слова главы государства Дональда Трампа о «странах-гадюшниках».

Клинтон заявила в Twitter, что в годовщину разрушительного землетрясения, которое произошло восемь лет назад, необходимо «почтить» народ Гаити, подтвердить, что США готовы оказать помощь.

Вместо этого Трамп демонстрирует свои «невежественные и расистские взгляды», заявила Клинтон.