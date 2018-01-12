На видео уничтожения обстрелявших Хмеймим боевиков заметили монтажную склейку

В соцсетях заметили монтажную склейку видеоролика Минобороны России об уничтожении группировки боевиков, напавших на российскую базу Хмеймим в Сирии.

Telegram-канал Directorate 4 пишет, что «на шестой секунде видео с уничтожением боевиков сделана монтажная склейка». Указывается, что «люди, подходившие к микроавтобусу внезапно исчезают», кроме того, резко меняется положение машины «в правой части кадра».

«Затем следует фрагмент видео с поражением микроавтобуса», – говорится в сообщении.

По мнению Directorate 4, была «вырезана часть ролика длительностью до 20 минут».

Directorate 4 предполагает, что удар могли нанести «не «с пылу с жару», а после дополнительного наблюдения». Однако, по мнению канала, странно, что сотрудники военного ведомства «не просто склеили куски разных видео», а «явно стремились показать на видео, что удар был нанесен именно в тот момент, когда боевики вышли из транспорта».

«В общем, все это наводит на мысль о том, что что-то тут не так и Минобороны на самом деле стремится просто отчитаться уничтожением боевиков, которые якобы ответственны за атаки на Хмеймим», – предполагает Directorate 4.