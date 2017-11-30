Курс гривны к рублю упал до исторического минимума

В пятницу курс украинской гривны по отношению к российскому рублю почти до соотношения почти один к двум, следует из данных торгов.

Как сообщает «Украина.ру», за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны, что является историческим минимумом.

Кроме этого, антирекорд украинская гривна установила и по отношению к евро. Европейская валюта в пятницу преодолела отметку в 34 гривны.

Доллар стоит 28,44 гривны, что меньше антирекорда 2015 года – 30,01 гривны.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила бюджет страны на 2018 год исходя из среднегодового курса 29,3 гривны за доллар.