Пациента избили до смерти в больнице в Ленобласти

Житель Ленинградской области подозревается в избиении до смерти пациента Гатчинской больницы, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в декабре. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры в инфекционном отделении Гатчинской больницы избил находящегося там на лечении мужчину, в результате чего потерпевший скончался, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».