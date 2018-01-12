ФСБ заинтересовалась исчезновением инженера-судостроителя

Управление ФСБ по Калининградской области направило полиции Санкт-Петербурга уведомление о необходимости разыскать инженера-судостроителя Олега Коровченко, сообщают СМИ.

Коровченко 38 лет. В 2016 году он переехал в Калининград, где стал работать на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». В августе 2017 года уволился по собственному желанию, пишет «Фонтанка».

Издание сообщает, что до увольнения он купил билеты в Йошкар-Олу транзитом через Москву. Неизвестно, воспользовался ли он билетами.

«Фонтанка» подчеркивает, что поезд Калининград – Москва идет через Литву с остановкой в Вильнюсе. По данным издания, Коровченко сел в поезд на второй день после увольнения. 24 декабря он последний раз посещал свой аккаунт в соцсети.

Коровченко родился и выучился в Петербурге. «Фонтанка» пишет, что его родственников попросили написать в полицию заявление об исчезновении мужчины.

Издание указывает, что формальных оснований тревожиться об утечке секретной информации нет, так как пропавший не является действующим сотрудником предприятия. Но служба собственной безопасности «Янтаря» тоже негласно участвует в розыске.