Ассанж стал гражданином Эквадора

Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж, вынужденный скрываться на территории эквадорского посольства, получил паспорт гражданина этой страны.

МИД Эквадора сообщил, что Ассанж был «натурализован» в декабре по его просьбе, передает Reuters.

Британский МИД ранее в четверг заявила, что отказал в просьбе Эквадора предоставить Ассанжу дипломатический статус.

Создатель WikiLeaks живет в лондонском посольстве Эквадора в течение пяти лет. Британские власти постановили выдать его Швеции, где Ассанж обвиняется в изнасиловании. Сам интернет-деятель и его сторонники опасаются, что шведские власти выдадут его США.