Британия не стала присваивать Ассанжу дипстатус

Власти Великобритании отказали правительству Эквадора в предоставлении дипломатического статуса основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который скрывается в посольстве этой страны в Лондоне, сообщили британские СМИ.

Как пишет Guardian со ссылкой на представителя британского МИД, правительство Эквадора запросило дипстатус для Ассанжа в Великобритании.

«Великобритания не одобрила этот запрос. Мы также не проводим переговоры с Эквадором по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова официального представителя британского МИД.



Он отметил, что власти Эквадоры знают: вопрос Ассанжа может решиться, если он покинет посольство и предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что Ассанжу выдано эквадорское удостоверение личности.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж через год после вынесения комиссией ООН решения о незаконности его задержания выступил с обращением к властям Британии и Швеции с просьбой восстановить его свободу и соблюсти права других граждан.