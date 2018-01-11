Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно идут вниз после ралли ранее на этой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,16%, составив 69,09 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,14% – до 63,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Коррекционное снижение нефтяных цен последовало после ралли на новостях из США. Так, в среду министерство энергетики страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 млн баррелей, или на 1,2% – до 419,5 млн баррелей.