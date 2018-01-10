США ввели пошлину на украинскую катанку

Министерство торговли США пришло к выводу, что производители углеродистой и стальной катанки (сырье для получения проволоки) из ЮАР и Украины продают свой товар Вашингтону по заниженным ценам.

Как заявил глава ведомства Уилбур Росс, «сегодняшнее решение защитит американских производителей углеродистой и стальной катанки от искажающих ситуацию на рынке действий иностранных производителей, которые наводняют своими товарами внутренний рынок», передает ТАСС.

«В то время как Соединенные Штаты ценят свои отношения с ЮАР и Украиной, даже наши самые близкие друзья должны играть по правилам», – подчеркнул Росс.

В министерстве торговли отметили, что украинские компании-экспортеры продавали в США катанку на 34,98-44,03% ниже ее реальной стоимости, в южноафриканские – на 135,46-142,26% ниже. В связи с этим министерство обязало службу таможенного и пограничного контроля США собирать пошлины с экспортеров.

Всего в 2016 году США закупили на Украине катанку примерно на 55 млн долларов, а в ЮАР – на 7,1 млн долларов.

Напомним, в октябре министерство торговли США сообщило, что Украина, а также ЮАР, Великобритания, Испания, Италия, Южная Корея и Турция поставляли в Соединенные Штаты по заниженным ценам катанку из углеродистой и легированной стали. Также в США собирались ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ.

В конце года межведомственная комиссия по международной торговле Украины на пять лет ввела пошлину в размере 15,21% для российской катанки и арматуры.