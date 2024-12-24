Посольство РФ опровергло отказ Судана размещать базу ВМФ России

Посольство России назвало ложными сообщения об отказе Судана от российской базы

Tекст: Ольга Иванова

Посольство России в Судане, как передает ТАСС, опровергло сообщения о том, что Судан отказался от размещения пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В посольстве заявили, что публикация в The Moscow Times, которую назвали «иноагентом и фейкмейкером», является ложной и не заслуживает комментариев.

В официальном заявлении посольства также отмечалось, что приведенные в статье ссылки или искажены, или ведут на несуществующие страницы. Там подчеркнули, что все якобы изложенные факты – ложь от начала до конца.

Ранее Bloomberg сообщал, что Судан отказался от идеи строительства базы из-за опасения негативной реакции США и других западных стран. Издание уточняло, что Судан не хочет портить отношения с Западом, особенно после их улучшения после долгого периода изоляции.

Договор между Россией и Суданом о создании базы был подписан в 2020 году, но так и не был ратифицирован.

В марте сообщалось, что у Хартума нет принципиальных возражений против договоренностей о создании базы ВМФ России в Судане.