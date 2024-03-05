Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.14 комментариев
Судан заявил об отсутствии принципиальных возражений против базы ВМФ России
Глава МИД Судана Али заявил об отсутствии у Хартума принципиальных возражений против создания базы ВМФ России
У Хартума нет принципиальных возражений против договоренностей о создании базы ВМФ России в Судане, достигнутых при предыдущем правительстве, сообщил глава МИД Судана Али Садик Али.
На полях Дипломатического форума в Анталье министр отметил, что «это обязательство государства». Однако, как пояснил Али, вопрос является «особо чувствительным», поэтому власти страны ждут, когда «появится новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства – позитивную рекомендацию». «Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, российский посол Андрей Черновол сообщил, что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота России в Порт-Судане на Красном море.
1 июля 2021 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.