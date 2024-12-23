«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».7 комментариев
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв, в городе объявили воздушную тревогу
В Киеве прогремел взрыв, ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
В Киеве прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели». Подробности о случившемся не разглашаются, но известно, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сирены также звучат в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях. Продолжительность тревоги в этих регионах составила шесть минут.
Ранее на окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское.
Накануне российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО.
Власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу Украины.