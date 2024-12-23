В Киеве прогремел взрыв, в городе объявили воздушную тревогу

Tекст: Мария Иванова

В Киеве прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели». Подробности о случившемся не разглашаются, но известно, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сирены также звучат в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях. Продолжительность тревоги в этих регионах составила шесть минут.

Ранее на окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское.

Накануне российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО.

Власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу Украины.