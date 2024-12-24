Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Экс-замглавы управления МВД Москвы осудили на шесть с половиной лет колонии
Басманный суд вынес приговор экс-полковнику Фокину за организацию незаконной миграции
Басманный суд Москвы приговорил Вячеслава Фокина к шести с половиной годам колонии общего режима за организацию незаконной миграции, лишив его звания полковника полиции.
Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД России Вячеславу Фокину, передает ТАСС.
Его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Фокин организовал незаконную миграцию.
Помимо лишения свободы, суд также постановил лишить Вячеслава Фокина звания «полковник полиции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 15 человек были задержаны в Подмосковье по подозрению в организации незаконной миграции, которая обеспечила нелегальное пребывание более 2 тыс. мигрантов.