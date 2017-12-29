Украина ввела пятилетнюю пошлину для российской арматуры и катанки

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины на пять лет ввела пошлину в размере 15,21% для российской катанки и арматуры.

Решение комиссии вступает в силу через 60 дней после опубликования сообщения (ориентировочно с 28 февраля), сообщило агентство «Украинские новости».

Причиной решения Киева стало то, что комиссия в ходе расследования в 2016 году выявила наличие демпингового импорта на Украину арматуры и катанки из России, что «повлекло существенный ущерб для национального производителя».

Пошлины применяются в отношении арматурного проката диаметром 6-40 мм катанки диаметром 5,5-14 мм на пять лет.

В мае этого года Украина ввела пятилетние пошлины на российский шоколад и продукты, содержащих какао, а также на ряд азотных удобрений.

В ноябре сообщалось, что США также намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ.