Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.2 комментария
Экс-глава МИД Австрии назвала причастные к подрывам «Северных потоков» страны
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль считает, что Британия, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастными к подрывам «Северных потоков»
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Бывшая глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль предположила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша могут быть причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.
Кнайсль выразила сомнения в том, будет ли когда-либо установлено, кто именно несет ответственность за инцидент, аналогично тому, как в детективах Агаты Кристи не всегда удается быстро найти виновного. Она отметила, что рассматривает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу как основных «подозреваемых» и не исключает возможности участия и других стран.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 26 сентября 2022 года, когда были зафиксированы разрушения на трех нитках газопроводов. Россия уверена, что нападение было поддержано Соединенными Штатами, и министр иностранных дел Сергей Лавров отметил отсутствие сомнений в этом. В связи с происшествием Генеральная прокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не поддерживают контактов с российской стороной по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а в Вашингтоне считают, что рост поставок сжиженного газа в ЕС может отрицательно сказаться на экономике США.