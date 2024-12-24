Губернатор Кировской области предложил помощь главе Сосновки

Tекст: Елизавета Шишкова

Лучинин по поручению губернатора встретился с жителями Сосновки Вятскополянского района, говорится на сайте правительства региона.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития городского поселения и улучшения системы управления. Лучинин подчеркнул важность диалога с населением для повышения уровня жизни в Сосновке, заверив, что ни одна проблема местных жителей не останется без внимания.

Вице-губернатор отметил, что власти области готовы оказывать финансовую поддержку району и способствовать повышению его инвестиционной привлекательности. «Мы готовы и впредь подключаться и помогать!» – заявил он жителям.

Накануне губернатор Александр Соколов провел встречу с главой поселения Никитой Гореловым. Обсуждались планы по развитию городского поселения. Это уже не первая их встреча, ранее подобное обсуждение состоялось в октябре.

Все выявленные на территории Сосновки нарушения, включая возможные коррупционные, находятся под контролем правоохранительных органов. Губернатор лично отслеживает ситуацию, акцентируя внимание на интересах жителей.

Напомним, Никита Горелов в конце октября стал мэром Сосновки Кировской области после участия в специальной военной операции. На днях он заявил, что его хотят снять с должности из-за якобы обнаруженной им коррупции в муниципальных органах.

В Кремле заявили, что пока не осведомлены о ситуации с мэром.