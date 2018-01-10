Суд Полтавы ликвидировал производивший российские автомобили завод

Хозяйственный суд Полтавской области ликвидировал Кременчугский автосборочный завод, на котором ранее работало совместное украинско-российское предприятие, следует из сообщения в едином государственном реестре судебных решений Украины.

«Суд постановил ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Кременчугский автосборочный завод» (Полтавская область, Кременчуг)», – передает ТАСС текст постановления.

Завод ликвидировали в связи с банкротством, дело о котором было возбуждено в 2012 году.

Кременчугский автосборочный завод занимался крупноузловой сборкой автомобилей ГАЗ, УАЗ и ВАЗ. Кроме того на предприятии было налажено производство корейских автомобилей Ssang Yong и китайских Geely.

В апреле 2014 года на заводе произошло сокращение 200 рабочих, а в августе 2014 года он закрылся.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что украинский автопром докатился до финиша.