Зюганов потребовал дебаты между кандидатами в президенты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал несправедливым освещение в СМИ президентской кампании и призвал к проведению полноценных дебатов.

«Я обращаюсь к президенту, как к гаранту конституции, закончить надо эту вакханалию… Когда официальные СМИ в течение всех зимних каникул превращаются в информацию только о нем, то это унижает президента и всех нас вместе взятых», – заявил Зюганов, передает РИА «Новости».

Он призвал организовать полноценные дебаты. «Мы с командой готовы к этим дебатам», – добавил он.

Президентские выборы пройдут 18 марта.

К 7 января российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, председателю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, самовыдвиженцу - руководителю Центра поддержки, воспитания, развития творчества, образования и спорта детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей «Сотвори добро» Василию Пугачеву, председателю партии, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову и многим другим.

Вместе с тем, избирательный фонд Владимира Путина получил к 5 января более 400 млн рублей, эта сумма превышает объемы фондов остальных претендентов на высший государственный пост в стране.