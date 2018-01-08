Названа сумма избирательного фонда Путина

Избирательный фонд Владимира Путина получил к 5 января более 400 млн рублей, эта сумма превышает объемы фондов остальных претендентов на высший государственный пост в стране, свидетельствуют данные Центризбиркома.

ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, передает РИА «Новости».

Согласно данным комиссии, в избирательный фонд Путина на 5 января поступили 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля. Партия «Единая Россия» перечислила в его фонд 28 млн рублей. Столько же поступило от московского, краснодарского, свердловского и татарстанского фондов регионального сотрудничества и развития.

К 5 января Путин потратил около 9 млн рублей из своего избирательного фонда на изготовление и распространение агитации. Пока это самая большая часть его расходов на кампанию.

В избирательный фонд зарегистрированного кандидата на пост президента России от ЛДПР Владимира Жириновского поступило более 200 млн рублей.

На избирательный счет телеведущей Ксении Собчак, которая идет на выборы президента от партии «Гражданская инициатива», с конца прошлого года не поступило дополнительных средств, размер фонда ее кампании к 5 января по-прежнему составляет 19,44 млн рублей.

Избирательный фонд бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который идет на президентские выборы от своей Партии роста, увеличился на 10 млн рублей с конца прошлого года.

По данным ЦИК, в избирательные фонды 13 кандидатов (Эльвиры Агурбаш, Сергея Бабурина, Екатерины Гордон, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Михайлова, Станислава Полищука, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова, Романа Худякова и Григория Явлинского) в президенты поступило в общей сложности более 650 млн рублей.

Пожертвования юридических лиц, превышающие 200 тыс. рублей, составили в общей сложности 400 млн рублей, а крупные пожертвования от граждан – в целом 230 тыс. рублей.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

В понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах.