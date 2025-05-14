Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
Суд приговорил фигурантку дела о покушении на Аксенова
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Оксану Шевченко к десяти годам лишения свободы по делу о попытке совершить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.
В ходе заседания, передает ТАСС, судья объявил вердикт: «Суд постановил Шевченко признать виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет».
Прокурор ранее ходатайствовал о назначении наказания в виде девяти лет колонии. В итоге вынесенный судом срок оказался на год строже, чем просило обвинение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Оксана Шевченко признала вину на первом слушании по делу о подготовке покушения на Сергея Аксенова. Три уголовных дела по факту покушения на жизнь руководителя Крыма были направлены в Южный окружной военный суд. ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма.