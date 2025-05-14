Кремль пообещал сообщить о возможных контактах Путина и Лулы да Силвы

Песков пообещал сообщить о возможных контактах Путина и Лулы да Силвы

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль предоставит информацию о возможных контактах Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы после их согласования, заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о планах по переговорам, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Лула да Силва сообщил о намерении обсудить с Владимиром Путиным запрос Киева о возможных переговорах в Стамбуле 15 мая и составах делегаций.

Лула да Силва заявил, что совместные предложения Бразилии и Китая по политическому урегулированию конфликта на Украине способны заложить основу для всеобъемлющего диалога, который приведет к возвращению мира в Европу.