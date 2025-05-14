Совбез США запретил госучреждениям готовиться к саммиту G20 в ЮАР

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post, такое решение связано с угрозами Дональда Трампа бойкотировать ноябрьский саммит из-за закона об экспроприации земли у белых жителей страны, передает ТАСС.

В течение года представители государств «двадцатки» регулярно участвуют в рабочих встречах, согласованиях и переговорах. Белый дом пока не прокомментировал информацию о запрете. Трамп накануне обвинил власти ЮАР в проведении геноцида в отношении белого населения и пообещал не посещать встречу лидеров G20, если ситуация не изменится.

Министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола отверг обвинения в преследованиях белых фермеров, подчеркнув, что никто не подвергается дискриминации. Ранее первая группа из 49 белых южноафриканских фермеров и членов их семей получила статус беженцев в США и вылетела из Йоханнесбурга в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что после переговоров в Претории Владимир Зеленский решил спешно покинуть ЮАР и вернуться на Украину.

В феврале Марко Рубио, госсекретарь США, заявил, что не поедет на встречу министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за антиамериканской политики, проводимой Южной Африкой.