Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
Совбез США запретил госучреждениям готовиться к саммиту G20 в ЮАР
Совет национальной безопасности США распорядился прекратить работу американских правительственных структур с Группой двадцати на время проведения мероприятий в ЮАР, сообщили СМИ.
Как пишет The Washington Post, такое решение связано с угрозами Дональда Трампа бойкотировать ноябрьский саммит из-за закона об экспроприации земли у белых жителей страны, передает ТАСС.
В течение года представители государств «двадцатки» регулярно участвуют в рабочих встречах, согласованиях и переговорах. Белый дом пока не прокомментировал информацию о запрете. Трамп накануне обвинил власти ЮАР в проведении геноцида в отношении белого населения и пообещал не посещать встречу лидеров G20, если ситуация не изменится.
Министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола отверг обвинения в преследованиях белых фермеров, подчеркнув, что никто не подвергается дискриминации. Ранее первая группа из 49 белых южноафриканских фермеров и членов их семей получила статус беженцев в США и вылетела из Йоханнесбурга в Вашингтон.
Ранее сообщалось, что после переговоров в Претории Владимир Зеленский решил спешно покинуть ЮАР и вернуться на Украину.
В феврале Марко Рубио, госсекретарь США, заявил, что не поедет на встречу министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге из-за антиамериканской политики, проводимой Южной Африкой.