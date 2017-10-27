Назарбаев высказался по поводу русского языка в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с ежегодным посланием народу республики, в котором рассказал в том числе и о роли русского языка для жителей страны.

«Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским языками», – говорится в послании Назарбаева, текст которого опубликован на сайте главы республики.

Назарбаев напомнил, что власти Казахстана разработали и ввели новую методику изучения казахского языка для русскоязычных школ. Он также призвал определить четкий график перехода казахского языка на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования.

«Знание русского языка остается важным, – говорится в послании. – С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с первого класса».

Он сообщил, что со следующего года в Казахстане начнут преподавать отдельные естественнонаучные дисциплины в 10-11 классах на английском языке.

В результате эти нововведения, продолжил он, приведут к тому, что все казахстанские выпускники будут владеть тремя языками на уровне, «необходимом для жизни и работы в стране и в глобальном мире».

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому правительству республики поручено образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В Москве заявили, что спокойно относятся к решению Астаны перейти на латиницу. В России отметили, что это внутреннее дело Казахстана.