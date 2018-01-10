Госдеп одобрил продажу Японии ракет-перехватчиков для ПРО

Государственный департамент США утвердил сделку по продаже Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы, общая сумма сделки составит 133,3 млн долларов, сообщили в агентстве по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.

В сообщении уточняется, что речь идет о поставках ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29, передает РИА «Новости».

Кроме того, американская сторона обязалась обеспечить логическую и техническую поддержку.

В агентстве при оборонном ведомстве США отметили, что данная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, повысив безопасность американского союзника.

«Предлагаемая продажа обеспечит Японию более мощными средствами противоракетной обороны для оказания помощи в ее защите и американского персонала, размещенного там», – говорится в сообщении агентства.

США разворачивают системы ПРО и снабжают ими своих союзников в Японии и Южной Корее, мотивируя это северокорейской ракетной угрозой. Россия и Китай подчеркивают, что видят в этих шагах США попытки нарушить стратегический баланс сил в регионе и мире.

Ранее Япония решила купить способные долететь до КНДР ракеты, а также утвердила решение о покупке у Соединенных Штатов двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore с новейшими радарами и их размещении на национальной территории в целях защиты от баллистических ракет.