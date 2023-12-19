Путин заявил о необходимости вооружить ВС России боевыми лазерами и ИИ

Путин заявил о необходимости вооружить ВС России боевыми лазерами и оружием с ИИ

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе заседания глава государства призвал строить задел на будущее для армии и флота, разрабатывать и выпускать перспективные виды вооружения, передает ТАСС.

«Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», – уточнил Путин.

Также армия нуждается в современных танках и бронемашинах, добавил глава государства.

В 2023 году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники увеличились втрое, автомобильной – выросли в 4,5 раза. «Да, в три раза возросли поставки бронетехники, но нужно еще. Современные нужны танки, современные бронемашины», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская оборонная промышленность быстрее и точнее реагирует на потребности специальной военной операции, чем Запад.

В ходе заседания Путин отметил, что у границ России резко выросла активность НАТО.