Мелони сменила главу оборонного концерна Leonardo

Tекст: Мария Иванова

Новым главой Leonardo станет ветеран компании Лоренцо Мариани, который в настоящее время является топ-менеджером производителя ракет MBDA, передает Bloomberg.

Он сменит на этом посту Роберто Чинголани. Министерство финансов Италии также продлило полномочия генерального директора Eni Клаудио Дескальци и главы Enel Флавио Каттанео еще на три года.

Кадровые перестановки в государственных компаниях происходят на фоне подготовки к предвыборной кампании, которая должна состояться до конца следующего года. Недавние неудачи на выборах ослабили позиции премьер-министра, заставив ее внести изменения в кабинет министров и усилив внимание к назначениям руководителей.

Уход Чинголани, чья работа по оздоровлению Leonardo была положительно оценена инвесторами, подчеркивает стремление Мелони восстановить свое влияние. Ранее референдум по судебной реформе, который она поддерживала, потерпел сокрушительное поражение на выборах, что политически ослабило премьера.

На фоне сообщений о грядущей смене генерального директора акции Leonardo на этой неделе снизились, упав в пятницу в Милане на 2,4%. Активист-инвестор Гай Вайзер-Пратт раскритиковал план по замене Чинголани, заявив: «Если это не сломано, не чини это».

Правительство также предложило перевести генерального директора оператора электросетей Terna Джузеппину Ди Фоджу на должность председателя совета директоров нефтегазовой группы Eni. Ожидается, что ее место в Terna займет нынешний глава диспетчера воздушного движения Enav Паскуалино Монти.

Ранее глава правительства призвала министра туризма покинуть пост ради спасения репутации кабинета после провала на референдуме.

Сама Мелони признала поражение на голосовании по реформе судебной системы.