Силовики задержали участников нападения на псковских десантников
Силовики задержали участников нападения на псковских десантников
Правоохранительные органы арестовали в московском и астраханском регионах троих участников террористических формирований, причастных к гибели псковских десантников и атакам на дагестанские села, сообщили в ФСБ.
Задержанные входили в группировки под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Сформирована неопровержимая доказательная база участия граждан России Халилова Хадиса и Алиева Али в вооруженном вторжении в Республику Дагестан, а также Болтиева Турко в банднападении на псковских десантников. Указанные лица задержаны и доставлены в орган предварительного следствия», – добавили в ФСБ.
Следственный комитет установил, что двое боевиков летом 1999 года атаковали пост федеральных сил в Дагестане. Третий фигурант зимой 2000 года участвовал в нападении на шестую роту псковских десантников около чеченского села Улус-Керт.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что фигурантам предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд уже заключил всех троих под стражу.
Жертвами этих двух террористических атак стали 379 человек, включая силовиков и представителей власти. Еще более 800 граждан получили различные ранения. Розыск остальных преступников продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве силовики задержали троих фигурантов дела о нападении на псковских десантников. Южный окружной военный суд приговорил четверых членов банды Шамиля Басаева к длительным срокам лишения свободы.